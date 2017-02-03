İş Dünyası Temsilcileri Vali Toprak'ı Ziyaret Etti

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Konfederasyona bağlı Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) Başkanı Yahya Alper Bektaş Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Kendilerini kabullerinden dolayı Vali Toprak'a teşekkür eden TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, Konfederasyon ve faaliyetleri hakkında Vali Toprak'a bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren bölgesel ve sektörel sanayici ve işadamlarının ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaç edindiklerini belirtti.



FIRATSİFED Başkanı Bektaş da, 2013 yılında kurulan federasyonlarının Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan İş Dünyasının ve üye derneklerin katılımı ile oluşturulduğunu bölgesel ile sektörel projeler üreterek bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaç edindiklerini söyledi. - MALATYA