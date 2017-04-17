İş Dünyası: Kutuplaşmaya Karşı Birlik
Referandumun sonuçlanmasının ardından iş dünyası temsilcileri, toplumdaki kutuplaşmanın giderilmesi, daha güçlü bir ülke için birlik olunması yönünde çağrı yaptı.
Referandumun sonuçlanmasının ardından iş dünyası temsilcileri, toplumdaki kutuplaşmanın giderilmesi, daha güçlü bir ülke için birlik olunması yönünde çağrı yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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