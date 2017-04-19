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İş Dünyası Kalkınma Hikayesi Bekliyor
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İş Dünyası Kalkınma Hikayesi Bekliyor

Reform sürecinin canlandırılarak yeni büyüme hikayesi başlatılması gerektiğine işaret eden iş dünyası, gündem maddesi üretim ve büyümeye odaklı Türkiye istiyor.

İş Dünyası Kalkınma Hikayesi Bekliyor

Reform sürecinin canlandırılarak yeni büyüme hikayesi başlatılması gerektiğine işaret eden iş dünyası, gündem maddesi üretim ve büyümeye odaklı Türkiye istiyor.

Kaynak: Dunya.com

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