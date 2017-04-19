İş Dünyası İstikrardan Memnun

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun, referandumu değerlendirdi.



Orhan Torun, yaptığı açıklamada, "Milletimiz sandıklara giderek iradesini ortaya koydu ve tercihini yaptı. Dolayısıyla kazanan veya kaybeden yok. Artık kısır tartışmaları bırakıp, geleceğe odaklanma zamanıdır. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi üretmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Ortaya çıkan sonucun milletimizin birlik ve beraberliği esas alınarak tüm sorumlular tarafından doğru bir şekilde tahlil edilip değerlendirileceğine inanıyoruz" dedi.



Torun, "Kabul edilen yeni anayasa ile birlikte güçlü bir devlet, güçlü bir yönetim oluşacağı, bürokratik engellerin kalkacağı, karar alma mekanizmasının hızlı bir şekilde gerçekleşeceği ve uygulamada yaşanan meselelerin azalacağı kanaatindeyiz. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden biri olmaya devam edecek. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. İş dünyası olarak dileğimiz, millet iradesinin ifade edildiği referandum sonucunun olgunlukla kabul edilmesi ve ülkemiz için hayırlı olmasıdır" dedi. - BURSA