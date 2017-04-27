İş Dünyası Diyarbakır'da Buluşacak

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunca (TÜRKONFED) düzenlenen Girişim ve İş Dünyası Konseyinin 39'uncusu, 12-13 Mayıs'ta Diyarbakır'da yapılacak.



TÜRKONFED açıklamasına göre, Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİSİAD) ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilecek konsey, Tarkan Kadooğlu, Erol Bilecik, Nihat Özdemir, Batu Aksoy gibi iş dünyasının yakından tanıdığı isimlerle Diyarbakırlı iş adamlarını bir araya getirecek.



Konsey kapsamında, TÜRKONFED ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) iş birliğiyle hazırlanan ve Türkiye'de kentler bağlamında gelişim dinamiklerini ortaya koyan "Kent Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler-Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye'sine" raporu da açıklanacak.



Rapor, TÜRKONFED ve İPM tarafından hayata geçirilen "Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetişim Forumu'nun" ilk ürünü olarak, sürdürülebilir kalkınmanın bölgesel kalkınmadan başlayacağını, kent-bölge ekonomisi çerçevesinde irdelemesi açısından da önemli tespitler içeriyor.



Konseye iş dünyasından Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, TURCAS Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Batu Aksoy ile Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman gibi çok sayıda önemli isim katılacak. Konsey toplantısında TÜRKONFED üyeleri arasında etkin bir iş birliği kurulmasını amaçlayan "Ticaret Köprüsü Görüşmeleri" de yapılacak.



TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye'nin "orta gelir" tuzağından kurtulmasını sağlayacak bir ekonomik ivmenin yakalanmasının, ülkenin refahının yükselmesi için en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu düşündüklerini belirtti.



"Diyarbakır kalkınma hamlesinin lokomotifi olabilir"



Bölgeler arası gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve rekabetçiliğin yeni dinamiklerinin ortaya konulmasının sürdürülebilir kalkınma için önemli olduğunu belirten Kadooğlu, Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal hayatına yapılacak katkının, bölgedeki iklimi değiştireceğine inandıklarını ifade etti.



Kadooğlu, şunları kaydetti:



"Gelişmiş bir ekonomi ancak gelişmiş bir demokrasi kültürü ile var olur. Türkiye'nin küresel rekabetçilikte üst sıralara tırmanması, gelecekte dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alması bölgeler arası gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi kadar özgürlükçü bir demokrasi anlayışıyla gerçekleşebilir. Diyarbakır başta olmak üzere bölgeden başlayacak bir ekonomik gelişme, ülkemizin kalkınma hamlesinin de lokomotifi olabilir."



DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal da bölgede kalkınmayı sürdürülebilir hale getirebileceklerini söyledi.