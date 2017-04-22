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İş Dünyası 'Artık Öncelik Ekonomi Olmalı' Diyor
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İş Dünyası 'Artık Öncelik Ekonomi Olmalı' Diyor

Referandum sonrası belirsizliğin kalktığını ve 2019'a kadar seçim olmamasının Türkiye adına fırsat olduğunu belirten iş dünyası temsilcileri, ekonomik reformlara odaklanılması gerektiğini bildirdi.

İş Dünyası 'Artık Öncelik Ekonomi Olmalı' Diyor

Referandum sonrası belirsizliğin kalktığını ve 2019'a kadar seçim olmamasının Türkiye adına fırsat olduğunu belirten iş dünyası temsilcileri, ekonomik reformlara odaklanılması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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