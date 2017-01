İş Dünyası Analitiğin Geleceğini, Geleceğin Analitiğini Tartışacak

Dünya analitik lideri SAS'ın "Experience Your New Possible" temasıyla 16 Şubat'ta İstanbul'da düzenleyeceği etkinliğin gündeminde, yeni nesil analitik, veri analitiğinin günümüz iş dünyasında daha iyi kararlar alınması üzerindeki rolü ve bunun sonucunda yeni olasılıkların tecrübe edilebilmesi gibi konular olacak.

"Experience Your New Possible" temasıyla 16 Şubat tarihinde İstanbul'da, Sakıp Sabancı Müzesi yerleşkesindeki The Seed'de düzenlenecek olan etkinliğin gündeminde yeni nesil analitik, bulut teknolojileri, analitik kültürü, dijital çağın müşteri deneyimi ve fintech işbirlikleri de olacak.

SAS Türkiye Genel Müdürü Hakan Erdemli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte, SAS'ın yerli ve yabancı üst düzey uzmanlarının yanı sıra, pazarlama profesyonellerinden analitik profesyonellerine, pazar araştırmacılarından medya temsilcilerine kadar geniş bir yelpazede konuşmacılar tecrübelerini ve gelecek öngörülerini paylaşacak. Ziraat Bankası CIO'su Can Örüng'ün "Kusursuz müşteri deneyimi için doğru analitik yönetişim" üzerine bir sunum yapacağı etkinlikte, Akbank CRM Başkanı Dr. Atilla Bayrak ise veri analitiği ile nasıl rekabet avantajı sağlanabileceği hakkında konuşmasıyla sahne alacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, "Analitiği Kullananlar Anlatıyor", "Fintech: Fırsat mı, tehdit mi?", "Analitik Yolculuğun Öğrettikleri", "Dijital Çağın Müşteri Yönetiminde Analitiğin Rolü", "Kişisel Verime Dokunma" ve "Üst Yönetim Tartışıyor: Analitik Kültürü Değişime Nasıl Önderlik Ediyor?" başlıklı altı adet panel oturumu da gerçekleştirilecek.