İş Devrinde Kaybı Önlemenin Yolu

Barcelona'dan Business Planet'e hoşgeldiniz. Dört yıl önce size çok iyi işleyen bir iş devri programı tanıttık. Şimdi Albert bize küçük ve orta boy işletmeler için hayati öneme sahip bilgileri paylaşacak. Var olan bir şirketi satın almak.



İş devri



Her yıl yaklaşık 450 bin şirket ve 2 milyondan fazla çalışan transfer oluyor.



Bu devirlerin üçte birinden fazlası başarısız olabiliyor. Yani Avrupa'da 150 bin şirket kapanıyor ve 600 bin çalışan işini kaybediyor.



Başarılı bir şekilde iş devri yapılması durumunda ortalama 5 iş de kurtarılmış oluyor.



Reempresa, Katalonya'da iş devri konusunda küçük ve orta boy işletmelere yardım ediyor. 2011'den bu yana bin 200 şirket transferini yönetti ve 3 bin 600'den fazla işi kurtardı.



Reempresa, Avrupa Birliği'nin COSME programı tarafından fon sağlanan AB projesini koordine ediyor.



Albert : Avrupa'da iş devri sürecinde yaşanan sıkıntılardan dolayı her yıl 150 bin şirket ve 600 bin iş kaybı yaşanıyor.



Serge Rombi, Euronews:



"Sisteminiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için size soracağız."



Eduardo Oltra Orti, yaklaşık üç yıl önce Katalan iş devir sistemi aracılığıyla güvenlik ve telekomünikasyon üzerine bir işletmeyi aldı. Değişim sorunsuz oldu. Çünkü eski patron bir şekilde işinin başında. O şimdi bir şirket çalışanı: "Rafael benim için evlat edinen bir baba gibi. Piyasayla sektörle ilgili büyün tecrübelerini ve bilgilerini paylaştı. Bana tedarikçileri tanıttı. Böylece onun 35 yıl boyunca şirketi büyütürken uyguladığı bilgiyi ben de kullanmış oluyorum."



Rafael Arquimbau, Eski Expocom Tepe Yöneticisi:



"Şirketin yeni sahibi o. Ben de şirketle ilgili bildiğim her şeyi onunla paylaşıyorum ve o da bu güvenceyle yoluna devam edebilir."



Ciro yükselişte. Her şeyin ötesinde şirket müşteri portföyünü güçlendirdi. Onlar arasında birçok büyük operatör var. Kentin ünlü teleferik şirketi bile onlar arasında. Bu sistem şirkete büyük kolaylık sunuyor.



Eduardo:



"Yeniden satın alım sistemi bana ilk andan itibaren Rafael ile temasa geçme fırsatı verdi. Bilgi paylaşımını bu şekilde yapmak kolay oldu. Bu sadece bir imzadan ibaret değil, onun ötesinde bir şey."



Euronews: "Reempresa merkezinde Albert ile birlikteyiz. İlginç olan burada oluşturduğunuz sistem tuhaf bir şekilde Avrupa'nın hiçbir yerinde yok."



Albert : "Oluşturduğumuz fiziksel ve dijital küçük işletme satış pazarı İspanya ve Katalonya'da çok iyi çalışıyor. Şimdi Avrupa Birliği'de 15 ülkede daha benzer sistemi geliştiriyoruz."



2011 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından finansal olarak desteklenen Reempresa ile bin 200 şirket transfer edildi ve 3 bin 600 iş kurtarıldı.



Euronews: "Son olarak, bir şirketi devralmak sıfırdan işe başlamaktan daha kolay gibi."



Albert : "Evet, çalışmalarımız, bilgisi, pazarı ve ekipmanı olan bir şirketin büyümesinin yedi kat daha kolay olduğunu gösteriyor."



