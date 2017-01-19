İş'de Umut, İş'de Güç" Projesine Kursiyer Alınacak

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında yürütülen "İş'de Umut, İş'de Güç" projesi için kursiyerler arandığı bildirildi.



Sivas İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kursa Sivas'ta ikamet eden, 18-49 yaş arasında ve okuma-yazma bilenler katılabilecek.



Kurs, ev ve kurum hizmetleri için 4 ay, kat hizmetleri eleman yetiştiriciliği eğitimi için ise 5,5 ay sürecek. Teorik eğitimler sonunda kursiyerlere 2 hafta işbaşı eğitimi verilecek kurs için eğitimler, Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu içerisindeki eğitim salonunda gerçekleştirilecek.



Çocuğu olan kursiyerlerin projeye dahil olabilmesi için ana sınıfı oluşturulacak ve eğitimler süresince bireylerin çocuklarına bakım hizmeti sunulacak.



Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere, ev ve kurum temizliği ile kat hizmetleri meslek elemanı sertifikası verilecek.



Kurs için başvurular, 25 Ocak mesai bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılacak. Kursiyer seçimleri, oluşturulan komisyon tarafından mülakat yöntemiyle belirlenecek.