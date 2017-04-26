İş Bulma Vaadiyle 35 Kişiyi 4 Milyon Lira Dolandırdı (2)

TUTUKLANDISabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Ersel Aydın, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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