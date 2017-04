İş Bulamayan Yüksek Lisans Mezunu Çaycı Oldu

MANİSA'da üniversiteden sonra yüksek lisansını da yapan 31 yaşındaki Batuhan Gündüz, eğitim gördüğü meslek grubunda iş bulamayınca geçimini çaycılık yaparak kazanmaya başladı. Her gittiği yerden tecrübeli eleman arandığı gerekçesiyle çevrildiğini belirten Gündüz, harçlığını kazanmak için çay ocağında çalışmak zorunda olduğunu söyledi.



Nevşehir'de, Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nun Uluslararası Lojistik Bölümü'nde 2 yıl eğitim gören Batuhan Gündüz, daha sonra Açık Öğretim Fakültesi'nde 2 yıl İşletme okuyarak 4 yıllık lisans programını tamamladı. Eğitimine devam eden Gündüz, Mersin Üniversitesi'nde, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi yüksek lisansı yaptı. Batuhan Gündüz, yüksek lisasını 3 yıl önce tamamlamasına rağmen iş bulamadı. Her gittiği yerden tecrübeli eleman arandığı gerekçesiyle döndüğünü belirten Gündüz, bu nedenle çaycılığa başladı. 4 aydan bu yana merkez Şehzadeler İlçesi'ndeki bir çay ocağında çalışan Gündüz, harçlığını kazanmak için işini sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Çaycılık yaptığını görenlerin kendisini yadırgadığını belirten Gündüz, şöyle konuştu:



"Yüksek lisans yaptım. İş bulana kadar da günlük yevmiye ile burada çalışıyorum. Birçok yerle görüştüm. Görüştüğüm yerlerden haber bekliyorum. Vaktimi burada değerlendirerek, harçlığımı çıkarıyorum. Türkiye'de her üniversite mezunu iş bulmakta sıkıntı çekiyor. Okul bitirip meslek sahibi olmak eskidendi. Günümüzde çok zor. Bunun içinde şartlarımızı zorlayarak, kendi imkanlarım çerçevesinde iş bulmaya çalışıyorum. Benim yüksek lisans yaptığımı duyanlar 'Nasıl iş bulamadın' diye soruyorlar. Firmalar tecrübe arıyor. Tecrübe arıyorlar ama bir yerde çalışmadan nasıl tecrübe edineceğiz? İş bulamamdaki en büyük sıkıntılardan biri de bu."



