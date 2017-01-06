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İş Bankasına Kkdf İncelemesi
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İş Bankasına Kkdf İncelemesi

Türkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 14,1 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.

İş Bankasına Kkdf İncelemesi

Türkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 14,1 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.

İş Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bankaya 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masraflarının Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) açısından incelendiği belirtildi.

Bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak İş Bankası adına 5 milyon 503 bin 8,38 TL'si KKDF ve 8 milyon 629 bin 166,59 TL'si cezai faiz olmak üzere toplam 14 milyon 132 bin 174,97 TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlendiği bildirilen açıklamada, "Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup, söz konusu tahakkuk işlemlerine karşı bankamız yasal hakları kullanılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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