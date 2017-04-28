İş Bankası Yılın İlk Çeyreğinde 1,6 Milyar TL Net Kar Elde Etti

Türkiye İş Bankası'nın yılın ilk çeyreğinde net karı 1,6 milyar lira oldu.



Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın aktif toplamı, 2017 yılının 1. çeyreğinde yıl sonuna göre yüzde 7 artış ile 333 milyar TL'ye ulaşırken, özkaynak büyüklüğü 37 milyar TL'yi aştı.



Yılın ilk çeyreğinde bankanın aktifinde en büyük paya sahip olan ve yüzde 76'sı ticari kredilerden oluşan nakdi kredi hacmi, yüzde 8 artışla 220,5 milyar TL'ye yükselirken, gayri nakdi kredi hacmi 67,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece, Bankanın nakdi ve gayri nakdi kredileri aracılığıyla ülke ekonomisine sağladığı toplam kaynak tutarı 288 milyar TL'yi aştı.



Sürdürülebilir ve sorunsuz büyüme politikasından bu dönemde de taviz vermeyen İş Bankası'nın sorunlu kredilerinin toplam kredilere oranı yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşerek, sektör ortalamasının oldukça altında seyretmeye devam etti.





Türkiye'nin en iyi dijital bankası olma hedefiyle, dijital bankacılık alanındaki faaliyetlerini yoğunlaştıran İş Bankası, 2017 yılının ilk çeyreğinde de müşterilerine tüm kanallarda hızlı, kolay ve kişiselleşmiş hizmet sunmak ve müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmek amacıyla, dijital dönüşüm ve inovasyona yönelik yatırımlarını sürdürdü.





Yaygın şube ağı, dijital hizmet platformları ve çok yönlü bankacılık hizmetleriyle tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan Banka, mevduat hacmini önceki yılsonuna göre yaklaşık yüzde 8 oranında artırarak 191,5 milyar TL'ye yükseltti. Uygun maliyetli mevduat dışı fon kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanmaya devam eden Banka, yılın ilk üç ayında toplam 2,9 milyar TL seviyesinde menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.





Yılın ilk çeyreğinde 1,6 milyar TL seviyesinde net kar elde eden banka, yıl sonuna göre yüzde 4 artışla 37 milyar TL'yi aşan özkaynak büyüklüğü ve yüzde 14,9 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranı ile güçlü sermaye yapısını korudu.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Jeopolitik ve siyasi belirsizliklerin Türkiye gündemindeki önemini koruduğu bu dönemde de İş Bankası, gerek hane halkına gerekse ekonomiye istihdam ve katma değer yaratan sektörlere kesintisiz finansman desteğini sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.