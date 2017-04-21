İş Bankası'nın Eurobond İhracına Yüksek Talep
İş Bankası'nın 2024 itfalı eurobond ihracına 2 milyar dolara yakın talep geldi.
İş Bankası'nın 2024 itfalı eurobond ihracına 2 milyar dolara yakın talep geldi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ertem, talebe ilişkin "Türkiye'de yeni dönemin küresel piyasalarda kabul edildiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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