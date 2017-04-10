İş Bankası'ndan Yeni Özel Bankacılık Şubesi

Türkiye İş Bankası, İstanbul Yeşilyurt Özel Bankacılık Şubesi ile özel bankacılık ihtisas şubelerine bir yenisini daha ekledi. Bankanın böylece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'da bu alanda faaliyet gösteren şube sayısı 14 oldu.



Bankadan yapılan açıklamada, özel bankacılık müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan bu şubelerde profesyonel bir kadro ile üst düzey standartlarda, kişiye özel finansal çözümler sunulduğu belirtildi.



Yeşilyurt Özel Bankacılık Şubesi'nde müşterilerin bankanın "Privia" markası altında sunulan tüm ürünlerine tek bir merkezden ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Ayrıca günlük piyasa dinamiklerini yakından takip eden müşteri ilişkileri yöneticileri aracılığıyla risk profillerine uygun olarak tasarlanmış ve geniş bir yelpazede sunulan mevduat, özel sektör tahvili, yatırım fonları ve türev ürünleri içeren finansal ürün seçeneklerinden faydalanabilecekler. Müşteriler, tüm İş Bankası özel bankacılık ihtisas şubelerinde olduğu gibi yatırımlarında dilerlerse İş Portföy Yönetimi A.Ş'nin portföy yönetimi hizmetinden yararlanarak, finansal piyasalardaki fırsatları kolay ve güvenli bir şekilde değerlendirme imkanı da bulabilecek."