İş Bankası'ndan İdari Para Cezasına İlişkin Açıklama

İş Bankası, bankanın aleyhine verilen idari para cezasının iptali için açılan davanın reddedildiğini bildirdi.



İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "16 Eylül 2015 tarihli özel durum açıklamamız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı kanun ve mülga 4077 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda, bankamız aleyhine verilen idari para cezasının iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde bankamızca dava açıldığı duyurulmuştu.Söz konusu iptal davası reddedilmiş olup, karar için bankamızca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuru yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.