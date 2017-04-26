İş Bankası'ndan 750 Milyon Dolarlık Yurt Dışı Tahvil İhracı

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli tahvil ihraç etti.



Banka açıklamasına göre, Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılan tahvilin kupon faiz oranı ve getirisi yüzde 6,125 olarak gerçekleşti. İhraç, en son yine İş Bankası tarafından 6 Nisan 2016 tarihinde yapılan aynı tutardaki ihraçtan sonra Türk bankaları tarafından gerçekleştirilen en yüksek tutarlı tahvil ihracı oldu.



İş Bankası'nın bu ihracı, 16 Nisan tarihinde yapılan referandum sonrası Türkiye'den gerçekleştirilen ilk eurotahvil ihracı olma özelliği de taşıyor.



Bankanın 20 Nisan'da fiyatlandırılan ihracına tüm dünyadan 160 civarında yatırımcı ilgi gösterdi. 500 milyon dolar olarak planlanan ihraca, 4 katına yakın bir talep geldi. Gelen yüksek talebe bağlı olarak tutar 750 milyon dolara yükseltildi. Tahvilin getiri seviyesi iki kez revize edilerek, başlangıç seviyesinin 25 baz puan altında, yeni ihraç primi ödemeksizin fiyatlandırıldı.



İhraç edilen tahvilin yüzde 36'sı ABD, yüzde 31'i Avrupa, yüzde 28'i İngiltere ve yüzde 5'i Orta Doğu ve Asya ülkelerindeki yatırımcılar tarafından satın alındı. Söz konusu yatırımcıların çoğunluğu fon yöneticileri, sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve bankalardan oluşuyor.



Yurt dışında ilk tahvil ihracını Şubat 2011'de gerçekleştiren İş Bankası, bugüne kadar uluslararası piyasalarda 11 milyar doları aşan tutarda tahvil ihraç etti.



"Yatırımcıların ekonomimize ve Bankası'na duydukları güçlü inançlarının bir göstergesi"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, tahvil ihracına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"İktisadi ve jeopolitik belirsizliklerin devam ettiği son dönemlerde İş Bankası olarak, geçmişe kıyasla yatırımcılarla daha sık görüşüyoruz; Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün güçlü bir temele sahip olduğunu, iç ve dış şoklara karşı dayanıklı olduğunu vurguluyoruz. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde, uluslararası piyasalarca da yakından takip edilen 16 Nisan'daki referandum sonrası ilk ihracı gerçekleştirerek eurotahvil piyasasını bir kez daha açmış olduk. Bu kapsamda, bankamızca gerçekleştirilen ihraca gösterilen yüksek ilginin, yatırımcıların Türkiye ekonomisi ve İş Bankası'na duydukları güçlü inançlarının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Yapılan ihraçlar ile bankamız Türk lirası ve yabancı para tahvil ihraçlarında sektördeki liderliğini korumaya devam ediyor."