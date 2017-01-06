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İş Bankası'na Kkdf Cezası
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İş Bankası'na Kkdf Cezası

İş Bankası'na yapılan KKDF incelemesi sonrasında 14 milyon 132 bin TL tutarında ceza verildi.

İş Bankası'na Kkdf Cezası

İş Bankası'na yapılan KKDF incelemesi sonrasında 14 milyon 132 bin TL tutarında ceza verildi.

Kaynak: Dunya.com

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