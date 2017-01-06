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İş Bankası'na 14.1 Milyon Liralık Ceza
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İş Bankası'na 14.1 Milyon Liralık Ceza

Türkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 14,1 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurduTürkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı...

İş Bankası'na 14.1 Milyon Liralık Ceza

Türkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 14,1 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu

Türkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 14,1 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu. Banka'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Bankamızca 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masrafları KKDF açısından incelenmiş olup, bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak Bankamız adına 5 milyon 503 bin 8,38 TL KKDF ve 8 milyon 629 bin 166,59 TL cezai faiz olmak üzere toplam 14 milyon 132 bin 174,97 TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup, söz konusu tahakkuk işlemlerine karşı bankamız yasal hakları kullanılacaktır". - İSTANBUL

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