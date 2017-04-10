İş Arkadaşınızın Sizden Daha Fazla Para Kazanmasının 5 Muhtemel Nedeni

Aynı veya benzer işleri yaptığınız halde çalışma arkadaşınızın neden sizden daha fazla para kazandığını biliyor musunuz? Muhtemel nedenlere göz atın.



Benzer bir pozisyonda bir iş arkadaşınızın sizden daha fazla para kazandığını öğrendiğinizde, işyerinize karşı güvensizlik duyguları yaşayabilirsiniz çünkü siz de onun kadar iyi çalıştığınızı düşünüyorsunuzdur. Aynı işi yaparken neden daha az kazanıyorum diye kimi zaman kendinize sorarsınız.



Böyle bir durumda kişisel eksiklikler ve kusurlarınıza odaklanmak yerine iş arkadaşınızın doğru yaptığı şeyleri belirlemeye çalışabilirsiniz. Zira çalışanlara ne kadar ödeneceğini belirleyen birçok değişken vardır.



Daha yüksek bir maaş almanızı sağlayacak rekabetçi önlemleri almak düşündüğünüz kadar karmaşık değildir. Sadece iş arkadaşınızın sizden daha fazla kazanç elde etmesinin temel nedenlerini gözden kaçırmadığınızdan emin olun.



Peki bu muhtemel nedenler neler:



1. Sizden daha iyi maaş pazarlığı yapmış olabilir



Bir işe başlarken yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri, gerekli araştırmaları yapmadan size sunulan maaş teklifini kabul etmektir. Şirketler mümkün olduğunca az maaş vermek isterler, bu yüzden ilk teklifleri muhtemelen verebilecekleri maaşın altındadır. İlk tekliflerini artırmaya çalışmak, istediğiniz ve hak ettiğiniz maaşı alabilmek için gereklidir.



Ancak öncelikle ön araştırmanızı yaptığınızdan emin olun. Sektör standardından daha yüksek bir teklifle gelirseniz işi alma fırsatını da kaçırabilirsiniz.



SIXFigureStart'ın kariyer uzmanı Caroline Ceniza-Levine, "Pazar değerinizi belirlemeniz ve bir piyasa düzenlemesi için pazarlık etmeniz gerekir" diyor ve ekliyor "Pazarlık fikri hoşunuza gitmiyorsa, bunun üstesinden gelmek için uğraşın; çünkü durumunuzu düzeltmek için bunu yapmanız gerekecek, temel nedeni ne olursa olsun."



İster başlangıç teklifi ister zam görüşmesi olsun, adil rakamlar talep etmeli ve maaşınızın karşılığını verdiğinizin güçlü bir şekilde anlaşılmasını sağlamalısınız.



2. Zamanlaması sizden daha iyi olabilir



Her ne kadar bu sinir bozucu olabilse de ekonomik sıkıntı döneminde işe başladıysanız, şirketin ekonomik durumunun daha iyi olduğu zamanlarda işe girenlerden daha az kazanıyor olma ihtimaliniz az değildir. İşlerin zor olduğu bir zamanda işe alındığınızı biliyorsanız, mevcut ekonomik iklime bakarak maaşınızı tekrar gözden geçirmenin zamanının gelip gelmediğini değerlendirin.



Levine, "Bazen bir şirkette işe yeni alınanlar firmaya daha yüksek maaşla katılır çünkü şirket onları kendilerine çekebilmek için daha fazla para öder" diyor. İşiniz için mevcut piyasa değerinizi bildiğinizden emin olun ve zam konusunu şirketin daha stabil olduğu bir zamanda açın.



Eğer zamanlama doğruysa, maaş artışı için güçlü bir vaka oluşturduğunuzdan emin olun. Şirkete olan katkılarınızı ve şirketinizin ekonomik sıkıntıların yaşandığı zamanlarda yol almasına nasıl katkıda bulunduğunuzu gösterin.



3. Yaptığı iyi işlerin fark edilmesini sağlıyordur



İş yerinde tevazu pek işe yarayan bir davranış değildir. Eğer patronunuzun çabalarınızı takdir etmesini istiyorsanız durmadan çalışıp didinmek yeterli değildir. Sıkı çalışmalarınızın şirkete ve diğer çalışanlara ne gibi faydalar sağladığının kaydını tutmalı ve en uygun zamanda bunları gündeme getirmelisiniz. Daha yüksek bir maaşı hak ettiğinizi kanıtlamak için bunlara ihtiyacınız olacaktır.



4. Daha etkileyici giyiniyordur



İdeal bir dünyada kılık kıyafetin para kazanma yeteneğiyle alakası olmaması gerekir ama gerçek hayatta kendinizi nasıl takdim ettiğiniz çok önemlidir. İş ve sosyal olaylarda etkileyici bir giyim kuşam, potansiyelinize ulaşmada önemli bir etkiye sahiptir. İyi giyinen ve enerji dolu olduğunu yansıtan kişiler daha olumlu bir şekilde algılanırlar. Eğer maaşınızda artış olmasını bekliyorsanız yaptığınız çalışmalardan gardırobunuza kadar her yönden önemli bir etki bırakmak önemlidir.



5. Daha iyi bir iş geçmişi vardır



Meslektaşınız sizinle aynı pozisyonda çalışmadan önce başka bir kurumda etkileyici işler başarmış ve daha yüksek bir maaşla işe girmeyi başarmış olabilir. Bunun yanında, sizden daha iyi beceriler geliştirmiş de olabilir. Daha iyi bir genel deneyim, pozisyonla ilgili daha işlevsel bir uzmanlık veya şirkete daha çok fayda sağlayabilecek bir sektör bilgisi maaş pazarlıklarında daha iyi sonuçlar alınmasını sağlar.



Böyle bir durumda siz de benzer bilgi, beceri ve deneyimleri kazanmaya odaklanmalı ve aldığınız maaş, sahip olduğunuz yetkinlikler ve çalıştığınız kuruluşa sağladığınız faydaları karşılaştırmalı olarak değerlendirmelisiniz.



Kaynak: Ekonomist.co



İş Arkadaşınızın Sizden Daha Fazla Para Kazanmasının 5 Muhtemel Nedeni yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.