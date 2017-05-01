İş Adamlarının Öldürülmesinde Sır Perdesi Kalkmadı

İRAN'lı medya patronu Saeed Karimian (47) ve Kuveytli iş ortağı Muhammet Mer Almutairi'nin lüks araçlarının içinde infaz edilmesiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Saldırganların kullandığı yakılmış olarak bulunan aracın içinde bulunan bir tabancanın inceleme altına alındığı öğrenildi. Yangında hasar gören silahın olayda kullanıp kullanılmadığı araştırılıyor. Soruşturma kapsamında İşadamlarının yakınlarıyla yapılan görüşmede herhangi bir tehdit almadıklarının öğrenildiği belirtildi. Polis Saeed Karimian ve ortağının öldürülmesinde her ihtimalin değerlendirildiğini söyledi.



ARAÇLARININ İÇİNDE İNFAZ EDİLMİŞLERDİ



Maslak, Ayazağ caddesi üzerinde Cumartesi gecesi meydana gelen esrarengiz olayda çarşaf giyen iki kişi tarafından açılan ateş sonucu iki işadamı araçlarının içinde öldürülmüştü. Saldırganların olay sırasında kullandıkları araç ise kısa bir süre sonra yakılmış olarak bulunmuştu.



İRAN REJİMİNİN HEDEFİNDEYMİŞ



İstanbul Emniyet Müdürlüğünü alarma geçiren olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. İngiltere'de kurulan GEM Group'un sahibi İranlı Saeed Karimian 'ın sahibi olduğu televizyon kanallarında batı yanlısı yayınlar yaptığı için bir süredir İran rejiminin hedefinde olduğu iddiaları medyaya yansıdı. GEM TV Group'un Türk dizilerini de dünyaya pazarlandığı öğrenildi.



OLAYDA KULLANILAN ARAÇ ÇALINDI ÇIKTI



Polis saldırıyla ilgili yaptıkları araştırmada olayda saldırganların kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti. İstanbul'dan çalınan aracın kime ait olduğu açıklanmadı. Aracın üzerindeki plakanın da çalıntı olduğu tespit edildi. Polis bu ipucunu değerlendirmek için aracın çalınmasıyla ilgili de ayrı bir soruşturma başlattı.



YAKILAN ARACIN İÇİNDE BULUNAN TABANCA İNCELENİYOR



Öte yandan yanmış bir şekilde bulunan çalıntı aracın içinde bir adet 9 mm tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Araç yangını nedeniyle hasar gördüğü öğrenilen tabanca incelenmek üzere Polis kriminal laboratuarına gönderildi. Yapılan incelemede silahın saldırıda kullanılıp kullanılmadığı ortaya çıkacak.



POLİS İPUCU ARIYOR



Yetkililer olayla ilgili çok geniş çaplı soruşturma yapıldığını şu ana kadar yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün incelenerek olayla ilgili bir ipucu bulunmaya çalışıldığını söylediler. Ayrıca iki işadamının yaptığı işler, kimlerle toplantı yaptığı gibi detaylarında titizlikle incelendiği öğrenildi.