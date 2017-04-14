İş Adamları Van'da Buluştu

İş dünyası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Platformu (DGAP) tarafından Van'da düzenlenen programda bir araya geldi.



Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan DGAP Başkanı Abdulnasır Çetin, DGAP'ın on yıl önce bir grup iş adamı tarafından kurulduğunu söyledi.



Amaçlarının batı illerinde yaşayan iş adamlarıyla doğu illerinde yaşayan iş adamlarını kaynaştırmak olduğunu anlatan Çetin, DGAP çatısı altında lobi faaliyeti yürütmek istediklerini kaydetti.



İş adamlarının önüne zaman zaman engellerin çıktığını ifade eden Çetin, "İş adamları olarak birlik olmamız lazım. İş adamlarının genelde yumruğu sıkılı kalıyor. Bizim artık bu yumruğumuzu açmamız lazım. Siyasi fikir ne olursa olsun burada temel hedef, Van ve Türkiye olmalıdır. Bunun için daha iyi bir birliktelikle ticareti geliştirebiliriz." dedi.



AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, bölgede yaşanan olayların iş adamlarını büyük sıkıntıya soktuğunu belirtti.



Sorunları el birliğiyle aşacaklarını aktaran Milletvekili Kayatürk, ülkenin ve çocukların geleceği için halk oylamasının önemli olduğunu vurguladı.



Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da, bölgedeki şehirlerin gelişmeye ihtiyaçları olduğunu ve bu konuda iş adamlarına önemli görevler düştüğünü anlattı.



Bu konuda herkesin vücudunu taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Battal, "Hükümetimizin açıkladığı Cazibe Merkezleri Programı, heyecan verici ve teşvik edici bir program oldu. İnşallah bu destek programını bölgedeki iş adamlarımız çok iyi değerlendirir. Bu yapılırsa bölgede tümden bir kalkınma oluşacak." diye konuştu.



Van Organize ve Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğunu vurguladı.



Halk oylamasında Türkiye'nin kaderinin oylanacağını belirten Bozkurt, şöyle devam etti:



"Bu konu, iş dünyasını çok yakından ilgilendiriyor. Yıllardır iş dünyasının bürokrasi oligarşiden çektiği zulme yeni sistemle son verilecek. Keza yargı vesayetine son verilecek. Bunun için de iş dünyası da bürokrasi oligarşinin zulmünden kurtulacak. Yeni sistemle mekanizma çok daha çabuk ve etkin karar verecek. İş dünyamız da rahat bir nefes alacak. Daha fazla yatırım gelecek ve iş dünyasının önü daha da açılacak. İnşallah yeni sistemle huzur, barış ve refah ortamı oluşacak. Bu nedenle iş dünyasının örgütlü gücünü bir araya getirmesi, hedeflerini belirleyebilmesi değerlidir."



Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ise, Van'ın yakın zamanda bir deprem yaşadığını ve terör olaylarıyla büyük sıkıntıların ortaya çıktığını söyledi.



Van'daki kaynakların bu sorunları giderecek güce sahip olduğunu vurgulayan Yalçın, kentin çalışmaya ihtiyacı olduğunu ve bu konuda çok şey yapılması gerektiğini kaydetti.