İş Adamları Sadettin Saran ve Hamdi Akın, ATO Üyeleriyle Buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) başarılı iş adamları Sadettin Saran ve Hamdi Akın'ı üyeleriyle buluşturdu.



Ankara Ticaret Odası'nın, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) iş birliğiyle üyelerine yönelik olarak düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitimleri" devam ediyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen seminerlerde Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ATO üyeleriyle buluştu.



Saran: "Birçok iş yaptım, hiç boş durmadım"



Bu yılki seminer dizisinin ikinci hafta konuğu olan Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, hayatının çalışma ile geçtiğini belirterek, "Cankurtaranlıktan matematik öğretmenliğine kadar birçok iş yaptım, hiç boş durmadım" dedi. Spor yapmanın hayatına disiplin, motivasyon, liderlik gibi özellikler kattığını söyleyen Saran, "Özellikle iş hayatımdaki başarıya sporun çok büyük katkısı oldu" dedi.



İnsanların hayatına dokunduğunda kendisini farkındalık oluşturmuş olarak gördüğünü anlatan Saran, "Dokuz aydır sosyal medyadayım. Beni o mecralardan takip edip spora başlayan, sigarayı bırakan gençler var. Farkındalık oluşturmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Saran, seminerin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.



Seminerin ikinci bölümüne konuk olan yaşam koçu Serhan Yılmaz, "İş Hayatında Kişisel Farkındalık" konulu bir sunum yaptı. Yılmaz katılımcılara iş hayatındaki en önemli riskin, riskleri görememek olduğunu söyledi.



Akın: "Kariyerimi babam çizdi"



Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da seminerler dizisinin üçüncü hafta konuğu oldu. ATO üyeleriyle iş yaşamındaki deneyimlerini paylaşan Hamdi Akın, fizik mühendisi olmak istediği halde babasının isteğiyle makine mühendisi olduğunu belirterek, "Kariyerimi babam çizdi. Kendi kararlarımı kendim vermedim, ailem verdi. Babamın annemin sözünü dinleyen iyi bir çocuktum" dedi.



İş adamlarına tavsiyelerde bulunan Akın, "Yapmış olduğunuz işte malı bekletmek asla para kazandırmaz. Malın üstü tozlanmadan, zararına bile olsa satın. Ne kadar çabuk satarsanız o kadar çabuk sermaye birikimi sağlarsınız" diye konuştu. Aile şirketlerinin kısa ömürlü olduğuna dikkati çeken Akın, "Şirketlerinizin sizinle beraber ölmemesi lazım. Önemli olan şirketin kendisidir. Şirketin ve çalışanların yaşaması için şirketi satmanız lazım" şeklinde konuştu.



"Hepimiz itibar için yaşarız"



Gençliğinde "Kaybetsem ne olur? Yeniden başlarım" düşüncesinin kendisini motive ettiğini, ileriki yıllarda ise yaptığı eserlerin getirdiği itibarla motive olduğunu anlatan Akın, "Hepimiz itibar için yaşarız ama farkında değiliz" diye konuştu. Akın, en büyük meziyetini ise "Geçmişle hiç ilgilenmem, hep önüme bakarım. Geriye bakmanın hiçbir anlamı yok. Geçmişimizden ders alabiliriz ama geçmişimizle yaşayamayız. Devamlı ileriye bakan toplumlar mutlu olurlar" sözleriyle anlattı. Çalışanlarda aradığı kriterlerin sorulması üzerine Akın, "Güvendiğim insanlarla çalışmayı severim. Güvendiğim insanlara sınırsız yetki ve çok da iyi para veririm. Onlar olmazsa bizim olma şansımız sıfır" diye konuştu. Akın, "Fizik okusaydınız bugün nerede olurdunuz?" sorusuna ise "Bir üniversitede fizik hocası olurdum" cevabını verdi.



Seminerin ikinci bölümünde "Sloganlarla İş Yaşamında Kapasite Artırımı" konulu sunum yapan Prof. Dr. Ünsal Sığrı ise katılımcılara iş birliği, iletişim, stres ve öfke yönetimi, zaman yönetimi gibi konularda tavsiyelerde bulundu. Kişinin birikimlerini "alet çantası"na benzeten Sığrı, "Profesyoneller olarak alet çantamızı doldurmalıyız. Ama var olanları da kullanmasını bilmeliyiz. Davranışsal insani yetenekler ve sosyal beceriler çok önemli. Sosyal yetkinliklerimiz yoksa becerilerimizin önemi kalmıyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA