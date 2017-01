Iş Adamları 'Oyuna' Girdi

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği (TOGED) Genel Başkanı ve TaleWorlds Genel Müdürü Ali Erkin, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın Derneğin Danışma Kurulunda yer alarak, önemli bir ihracat potansiyeli bulunan sektörün gelişimine destek vereceklerini bildirdi.



Erkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2015'te 400 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, 2016'da bu rakamın da üzerine ulaştıklarını söyledi.



Sektörün 2015'teki büyüklüğünün 110 milyar dolar olduğu dikkate alındığında henüz telaffuz edilen rakamların "devede kulak" kaldığı değerlendirmesinde bulunan Erkin, firmaların ortaya koydukları performansla ihracatlarını artırmaya devam ettiklerini vurguladı.



Oyun geliştiricileri temsil eden derneğin birinci amacının yetişmiş insan kaynağı olduğuna işaret eden Erkin, şöyle konuştu:



"Yaptığımız etkinliklerde Türkiye'de gençlere, ailelere, tüm bireylere oyun geliştirmenin aslında bir yazılım geliştirmek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Katma değerli bir iş, katma değerli ihracat yapıyoruz. Üyelerimizin çoğu ihracat yapıyorlar. Biz şirketimiz özelinde ürünlerimizi yüzde 98 düzeyinde ihraç ediyoruz, gelirimizin yüzde 99'undan fazlası yurt dışından. Genel olarak tüm şirketlerimiz yüzde 80-90'lara varan oranlarda ihracat yapıyorlar. Katma değerli ihracat rakamımızı artırmak derneğimizin öncelikli hedefi.



Oyun geliştirici şirketlerimizin oyun geliştirmek için tek ihtiyacı yetişmiş insan kaynağı. Bir bilgisayar almak çok kolay. Bir maden çıkartmıyoruz, onu işlemiyoruz, bir fabrikaya ihtiyacımız yok. Ufak stüdyolarda oyun geliştiriyoruz. İnsan kaynağı da maalesef çok hızlı yetişmiyor. Bunun için dernek olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaptık. Çeşitli eğitimler veriyoruz, oyun geliştirmeyi teşvik eden organizasyonları destekliyoruz. Bu şekilde insan kaynağımızı artırmak istiyoruz."



Erkin, oyun geliştirme firmalarındaki insan kaynağının çoğunlukla 30 yaşının altında olduğuna işaret ederek, bu kişilerin de çevrelerine iyi örnek olmasıyla daha çok kişiye ulaşmayı umduklarını söyledi.



Derneğin üyelerinin firmalardan oluştuğunu belirten Erkin, bireysel üye almamakla birlikte bireysel geliştiricilere yönelik de etkinlikler yaptıklarını, çeşitli destekler verdiklerini anlattı.



Erkin, halen 20'den fazla üyeleri bulunduğunu, 5-6 firmanın yaptığı üyelik başvurusunun da onay sürecinde olduğunu bildirdi.



Sektördeki 400 milyon dolarlık ihracatın hemen hemen tamamını gerçekleştiren firmaların dernek bünyesinde faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Erkin, "2023 için bu rakamı 10 milyar dolara çıkartma hedefimiz var. Cumhurbaşkanlığının, Ekonomi Bakanlığının, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çok büyük destekleri var. Beraber çalışıp, bu katma değerli ihracatımızı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



"Bu destekler çok değerli"



Derneğin Danışma Kurulu'nun da şekillenmeye başladığını ifade eden Erkin, şu bilgileri verdi:



"Bazı isimler netleşti, netleşmeye de devam edecek. Şu an için 4 isim Danışma Kurulumuzda yer alıyor. Türkiye'nin en büyük 2 telekomünikasyon şirketinin üst yöneticileri Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, Danışma Kurulumuza gelmeyi kabul etmiş durumda. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da Danışma Kurulumuza gelmeyi kabul etti. Dördüncü isim olarak Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı Başkanı ve SEMOR AŞ Genel Müdürü Nezih Kuleyin ile yolumuza devam ediyoruz.



Bu isimler, çalışmalarımızı tanıtmak ve Türkiye'nin her kesiminin de bu katma değerli ihracatı desteklediğini gösteriyor olmak açısından çok önemli. Bireysel oyun geliştiriciler veya şirketler, sorunlarını dile getirme noktasında, mentorlük arama noktasında Türkiye'nin en tepe seviyesindeki yöneticilerle tanışma, fikir danışma, belki yatırımcı imkanı bulacaklar. Bu açıdan destekleri çok değerli."



Erkin, önümüzdeki dönemde bu isimlere sürpriz yeni isimler eklenebileceğini vurgulayarak, "Sektörümüzde ihracat şampiyonu olan şirketlerimiz var. Bu, bütün iş dünyasının dikkatini çekmekte. Bakanlarımız her fırsatta destek veriyorlar, destek verdiklerini söylüyorlar. Bu açıdan tanınmış isimlerin, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst yöneticilerinin önümüzdeki dönemde mevcut isimlere katılmalarını bekleyebiliriz." diye konuştu.