Iş Adamının Kadıköy'deki Evinde Öldürülmesi

İş adamı Jak Levi'nin Kadıköy'deki evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Levi'nin öldürülmesini soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Trabzon'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Gürcü temizlikçi Ekatarina V. ile eşi Shalva T'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Zanlıların ifadelerinde, hırsızlık amacıyla eve girdiklerini ancak Levi'nin uyanması üzerine aralarında boğuşma yaşandığını ve bu sırada yanlarında olan P.D'nin iş adamını bıçakladığını öne sürdü.



Olay



Çalışanları, 15 Ocak'ta Caddebostan Çamfıstığı Sokağı'nda yaşayan İsrail uyruklu Jak Levi'den (72) haber alamayınca durumu polise bildirmiş, çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, iş adamını bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.



Ayrıca Levi'nin evindeki kasadan bir miktar paranın çalındığı, bir kasanın da evden götürüldüğü tespit edilmişti.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Levi'nin evine son olarak, haftada bir gün temizlik için gelen Gürcistan uyruklu kadın ve bahçıvanlık yapan eşinin girdiğini belirlemişti.



Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, 2 şüpheliyi yurt dışına kaçmak isterken Trabzon'da gözaltına almış, zanlıların üzerinde bir miktar para bulunmuştu.



Ayrıca şüphelilerin evinde yapılan aramada, üzerine kan lekesi bulunan mont, kar maskeleri ile balkona tırmanma aparatı ele geçirmişti.