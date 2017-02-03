İş Adamına Silahlı Saldırı Kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) kafeteryasında oturan iş adamına silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Silahlı saldırganın ifadesinde geçtiğimiz yıl Mart ayında yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden arkadaşının intikamını almak için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerindeki bir AVM'nin ikinci katındaki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeteryada arkadaşları ile birlikte oturan iş adamı Varol Bayrak'ın yanına yaklaşan Y.B., cebinden çıkardığı silahla bir el ateş ederek kaçtı. Yaralanan iş adamı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Y.B. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ayağından yaralanan iş adamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.