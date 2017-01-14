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İş Adamı İskender Korhan, Evinde Ölü Bulundu
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İş Adamı İskender Korhan, Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yaşayan iş adamı İskender Korhan, evinin salonunda ölü bulundu.

İş Adamı İskender Korhan, Evinde Ölü Bulundu

15 yıldır Kemer'de yaşayan 50 yaşındaki İskender Korhan, Yeni Mahalledeki evinin salonunda eşi Dina Borisevich tarafından ölü bulundu.

CUMHURİYET SAVCISI İNCELEME YAPTI

Koltukta oturur şekilde bulunan İskender Korhan'ın ölüm haberini duyan birçok arkadaşı evin önüne gelirken, Kemer Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi evde delil topladı. Kemer Nöbetçi Cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.


2 ÇOCUK BABASIYDI

2 çocuk babası İskender Korhan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından toprağa verilecek.

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Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, İskender, Adli Tıp, Antalya, Kemer