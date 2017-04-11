İş Adamı Ergün'den Mgc'ye Ziyaret

Bin sporcuya malzeme dağıtımı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Muşlu iş adamı Coşkun Ergün, Muş Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret etti.



Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri ile sohbet eden Ergün, Muş'a bundan sonraki süreçte gereken önem ve desteği vereceklerini söyledi.



Ata topraklarını uzun zamandır ihmal ettiklerini ifaden eden Ergün, şunları dile getirdi:



"Burası bizim kendi memleketimiz. Burada dedelerimizin, büyüklerimizin mezarları bulunmakta. İstanbul'dan Muş'a gelmek 1,5 saat olmasına rağmen ne yazık ki ata topraklarımızı biraz ihmal ettik. İnşallah, bundan sonra kendi memleketimize gereken önemi vereceğiz. İstanbul'da Coşkun Ergün Vakfı'nı kurduk. Vakfın şubesini Muş'ta açacağız. Bununla ilgili Sayın Valimizle istişarede bulunduk ve yer tahsisi halinde sosyal mağaza kuracağız. Bunun yanı sıra Muşlu hemşehrilerimize 'burs kart' vereceğiz ve bu kartla hemşehrilerimiz gelip mağazadan ücretsiz alışveriş yapacak. Kuracağımız mağazada, giyim, yakacak ve temel gıda malzemeleri bulunacak. Hemşehrilerimiz, rencide olmayacak şekilde gelip alışverişlerini yapabilecekler."