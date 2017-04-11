İş Adamı Ergün'den Mgc'ye Ziyaret

Muşlu iş adamı Coşkun Ergün, Muşlulara 'Burs Kart' dağıtacaklarını söyledi.



Bin sporcuya malzeme dağıtımı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen iş adamı Coşkun Ergün, Muş Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti. Burada gazetecilerle sohbet eden Coşkun Ergün, uzun yıllar Muş'u ihmal ettiklerini söyledi. Muş'a artık gereken önem ve desteği vereceklerini dile getiren Coşkun Ergün, "Burası bizim kendi memleketimiz. Burada dedelerimizin, büyüklerimizin mezarları bulunmakta. İstanbul'dan Muş'a gelmek 1,5 saat olmasına rağmen ne yazık ki ata topraklarımızı biraz ihmal ettik. İnşallah, bundan sonra kendi memleketimize gereken önemi vereceğiz" dedi.



İstanbul'da 'Coşkun Ergün Vakfı'nı kurduklarını ifade eden Ergün, "Bu vakfın şubesini Muş'ta açacağız. Bununla ilgili Sayın Valimizle istişarede bulunduk ve yer tahsisi halinde sosyal mağaza kuracağız. Bunun yanı sıra Muşlu hemşehrilerimize 'Burs Kart' vereceğiz ve bu kartla hemşehrilerimiz gelip mağazadan ücretsiz alışveriş yapacak. Kuracağımız mağazada giyim, yakacak ve temel gıda malzemeleri bulunacak. Hemşehrilerimiz, rencide olmayacak şekilde gelip alışverişlerini yapabilecekler" diye konuştu.



Gazetecilere sahip çıkılması gerektiğinin de altını çizen Ergün, "Bir ilin kalkınmışlık seviyesi aydın insanlarından belli olur. Siz gazeteciler de ilinizin aydınlarısınız. Biz de sizlere sahip çıkmalıyız. Sizin istekleriniz bizim için emir niteliğindedir ve her zaman sizlerin yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı. - MUŞ