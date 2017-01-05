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İş Adamı Aslıtürk Serbest Bırakıldı

İş Adamı Aslıtürk Serbest Bırakıldı

Kırklareli'nde gözaltına alınan iş adamı Orhan Aslıtürk, serbest bırakıldı.

İş Adamı Aslıtürk Serbest Bırakıldı

Kırklareli'nde gözaltına alınan iş adamı Orhan Aslıtürk, serbest bırakıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan Aslıtürk, adliyeye sevk edildi.

İş adamı Aslıtürk, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Aslıtürk, dün Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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