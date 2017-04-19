Müzisyen Irsel Çivit, 19 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de...



Irsel Çivit, opera eğitiminin ardından doğu (şark) müziği, özellikle Avrupa ve İran olmak üzere dünya film müzikleri konusunda araştırmaları ve çalışmaları birçok gazete ve dergide yayınlandı, 2014 yılının "En İyi Film Müziği" dalında aday gösterilen "Koğuş Akademisi" ve en son uluslararası "8 Saniye" adlı sinema filminin soundtrack'lerinde kullanılan çalışmaları dahil birçok sinema filmi, dizi ve reklam müzikleri besteledi, şarkıları birçok sanatçı tarafından seslendirildi.



Sanatçı onlarca sinema filminin, müzikalin ve tiyatronun müziklendirilmesinde supervizor, birçok albümde söz yazarlığı, bestecilik, aranjörlük ve müzik direktörlüğü yaptı, batı ve doğu müziklerini birleştirerek modern dansçılar ile senfonik ve yerel enstrümanları biraraya getirip sahnelediği çalışmaları İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Danimarka gibi bir çok Avrupa ülkesinde etnik müzik festivallerinde sahnelendi ve bir çok ödül aldı.



Konya Kültür A.Ş. için hazırlanan Kenan Işık'ın seslendirdiği "Mevlana" adlı müzikal projenin librotto'larını yazan ve konserlerinde setar çalarak Farsça vokallerinde bulunan Irsel Çivit, uzun yıllardır 80'ler ve 90'lar konsepti ile Türkiye'nin hemen her yerinde özellikle üniversiteler, performans mekanları ve festivallerde sahne almaya devam ediyor.



Faruk Saraç gibi birçok markanın kurumsal müziklerini ve müzik direktörlüğünü yapmaya devam eden Irsel Çivit, şimdilerde Eskişehir Valiliği için "Yunus Emre" müzikalini, mayıs ayında vizyona girecek olan "Olur İnşallah" adlı sinema filminin müziklerini ve dünya gösterimi için "Ateş Pervane ve Bizim Yunus" adlı müzikal için hazırlanıyor. 80'den fazla müzisyen, oyuncu ve dansçıyı bir araya getirip Prag ve Bilkent Senfoni Orkestrası dahil rock-sufi-Anadolu halk-etnik müzik karması ile modern ve yerel dansçılarla sahnelemek için iki yıldan uzun bir zamandır çalışmalarını sürdürmekte olan sanatçının "Şems" adlı bir de solo albümü bulunuyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 19.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Irsel Çivit



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır