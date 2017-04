İrlanda'da Düzenlenen 'Türkiye Günü'ne Zeybekci Katıldı

DEİK Türkiye-İrlanda İş Konseyi ve Enterprise Ireland işbirliği ile İrlanda'da düzenlenen 'Türkiye Günü'ne Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Charles Flanagan katıldı.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İrlanda İş Konseyi organizasyonu ve Enterprise Ireland işbirliği ile düzenlenen Türkiye Günü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Charles Flanagan, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı Hakan Karaalioğlu'nun katılımları ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. Türk iş dünyasından önde gelen temsilcilerin yoğun katılım gösterdiği 'Türkiye Günü' etkinliği kapsamında 75 Türk ve İrlandalı iş dünyası temsilcisi bir araya gelerek, yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açış konuşmasında, en kısa zamanda Türkiye'de de bir İrlanda ülke günü etkinliği düzenlenmesini temenni ettiğini söyledi. Türkiye'nin bir köprü, merkez ülke konumunda olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye ile İrlanda'nın birbirinin zor günlerde dostu olduğunu ve Türkiye'nin maddi ve manevi olarak İrlanda'nın yanında olduğunu söyledi.



Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne inancını hatırlattı ve bulunduğu coğrafyanın koşullarında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Önemli bir ortamda, zenginliğin ve zengin kültürün ortasında, karşımızda problemler olacağını biliyoruz. Dostlarımızın bizi Avrupa'nın ortasında bir ülke gibi değerlendirmesi son derece yanlış olur. Türkiye'nin son 200 yıldır yolcuğu bellidir, muhasır medeniyet seviyesine ulaşmaktır. Bizi üyelik süreci rahatsız etmiyor. Bizim için önemli olan AB standartlarını tutturmak daha önemlidir, üyelik ikinci plandadır" dedi.



Zeybekci ayrıca Türkiye-İrlanda ilişkilerini de şöyle değerlendirdi, "İrlanda bizim zor zamanımızda yanımızda oldu. Asla unutmayacağız. Gümrük Birliği ile İrlanda ile işbirliğimizi servis ve teknoloji hizmetleri gibi alanlarla genişletmek istiyoruz. Bundan sonraki ilişkilerimizde İrlanda'nın desteğinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Haziran ayına kadar Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği konusunda bir karar alınacaktır. Biz bunu 2018'in ilk yarısına kadar hayata geçirmek istiyoruz. Gümrük Birliğinin derinleştirilmesi hem Türkiye hem Avrupa Birliği için kazançlı olacaktır".



Zeybekci, 2017 yılı sonbaharında İrlandalı ve Türk şirketlerin bir araya geleceği bir organizasyonun Türkiye'de yapılmasını, yol haritası belirlenmesini önerdi ve sözlerini şöyle sürdürdü; "İrlanda dünyanın pek çok dev ekonomisinde etkili olduğunu biliyoruz. 80 milyon İrlandalı ülkesinin dışında yaşıyor. Türkiye'yi de İslam coğrafyasında önemli bir yerde görmek gerekir. İrlandalı teknoloji firmaları ve Türk müteahhitlik şirketleri birlikte iş yapabilir. Türkiye'de sadece yenilenebilir enerjide 200 milyar dolar yatırım yapılacak, 250 milyar dolar ulaşımda yatırım yapılacak. Haberleşme ve savunma sanayiinde de çok sayıda yatırım fırsatı var".



İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Charles Flanagan ise yaptığı konuşmada, hızla gelişen küresel ticarette İrlanda markalarının önemli bir yer edindiğini ve özellikle bilgi teknolojileri alanında dünyanın en güçlü şirketlerinin İrlanda'yı tercih ettiğini söyledi.



AB'nin özellikle göçmen krizinde Türkiye'nin oynadığı rolün farkında olduğunu ifade eden İrlandalı Bakan, 15 Temmuz darbe girişimin Türkiye'de demokrasinin kalbine yapılmış bir saldırı olduğunu ve İrlanda'nın bu girişime ilk tepki gösteren ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Nisan ayı ortasında gerçekleştirilen halk oylamasını dikkatle takip ettiklerini ifade eden İrlanda'nın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Flanagan, Türkiye'nin AB üyelik süreci her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefini desteklediklerini ifade eden İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Charles Flanagan, ilerleyen Türkiye ve İrlanda işbirliğinden her iki tarafında karşılıklı çıkar elde edeceğini, Dublin'de gerçekleştirilen bu etkinliğin tarafların potansiyellerini ve fırsatlarını keşfetmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.



DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye ile İrlanda'nın ticaret ve yatırımlar noktasında daha fazla ortaklık kurması gerektiğini vurguladı. DEİK Başkanı Vardan, 2014 yılında Türkiye ile İrlanda ekonomileri arasında tesis edilen Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) mekanizmasının daha etkin kullanılması gerektiğine dikkat çekti.



Vardan, iki ülkenin ticaret hacminin 2016 yılı itibariyle 1,3 milyar euro olduğunu, ancak bu hacmin iki eskimeyen dost ülke için yeterli olmadığını söyledi. Türkiye ile İrlanda arasındaki yatırım ilişkilerinin ve know-how paylaşımlarının artırılması gerektiğini belirten Başkan Vardan, İrlanda'nın teknoloji ve inovasyonun Avrupa'daki merkezi olduğunu ve yüksek yatırımları ile ön plana çıkmış bir ülke olduğunu belirtti.



Türk iş dünyası olarak Apple, Google, Facebook gibi birçok uluslararası dev şirkete ev sahipliği yapan İrlanda'nın bu alandaki uzmanlığından ve bilgisinden faydalanılması gerektiğine vurgu yapan Vardan, Türkiye'de her yıl iş hayatına katılan 750 bin gence yönelik bu alandaki işbirliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.



DEİK Başkanı Vardan, "Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünya çapındaki büyüklüğü ve tecrübesiyle, İrlanda'nın 25 bine varan konut ihtiyacını rahatlıkla giderebilecek potansiyele ve kabiliyete sahip bir ülke olduğunu da bu noktada hatırlatmak lazım" dedi. - İSTANBUL