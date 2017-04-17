Irkçı Wilders, 'Evet' Oyu Verenlere, 'Topluca Türkiye'ye Dönün' Çağrısı Yaptı

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Hollanda'daki ana muhalefet partisinin ırçı lideri Geert Wilders, "evet" diyen seçmenleri topluca Türkiye'ye dönmeye çağırdı.

"TOPLUCA TÜRKİYE'YE DÖNÜN"

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de, yüzde 75 oranında "Evet" oyu veren seçmenleri, topluca Türkiye'ye dönmeye çağırdı.

Referandum sonuçlarını, "Türkiye, daha fazla İslamofaşzimi ve totaliterliği seçti" diye değerlendiren Wilders, Twitter'da, "Hollandalı Türkler topluca evet verdi" haberini paylaştı.

Aşırı sağcı lider, "Evet şimdi de topluca Türkiye'ye dönün. Eğer Hollanda'daki özgürlüklere rağmen Türkiye'de diktatörlüğü seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle" dedi.

"ÇİFTE VATANDAŞLIĞI KALDIRIN"

Belçika'daki Türkiye kökenlilerin büyük çoğunluğunun totaliter bir sisteme destek verdiğini belirten Bogaert, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Bogaert, "Bu böyle devam edemez. Hemen şimdi, çifte vatandaşlığı kaldırın" dedi. Öneri bir süre önce hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) tarafından gündeme getirilmişti.

"CAMİLERİ MERCEK ALTINA ALACAĞIZ"

N-VA partisinden sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken de öneriye destek veriyor. Theo Francken, referandum sonuçlarına ilişkin Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Belçika'da sol partilere oy verenler Türkiye'de aşırı sağı destekliyor. Anlaşılmaz bir durum" dedi.

Francken, geçen haftalarda yaşanan Diyanet'e bağlı camiler konusunu da anımsatarak, "Çıkan sonuçlara göre, Diyanet camilerinin gayet açık biçimde Erdoğan için oy toplamış. O nedenle artık ciddi biçimde mercek altına alınmaları lazım" görüşünü dile getirdi.

Belçika hükümeti, "Ankara'nın uzun kolu" diye nitelendirdiği Diyanet İşleri'ne bağlı camilerin ruhsatını iptal ederek, devlet yardımını kesmek istiyor.

BELÇİKA VE HOLLANDA'DA "EVET" ÇIKMIŞTI

Pazar günü gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandum unda Avrupa'da en fazla "Evet" oyu, yüzde 79,4 ile Belçika'da çıkmış, referandum propagandası nedeniyle diplomatik kriz yaşanan Hollanda ise yüzde 76,7 ile "Evet" oylarının en fazla olduğu ikinci Avrupa ülkesi olmuştu.