İrisi ile Yarısı bir iş edinmek için ayakkabı tamirciliği, berberlik,terzilik gibi bazı meslekleri denerler. Bu işleri bilmedikleri için hiç birini beceremez ve söz verdikleri insanları zor duruma düşürürler. Oyuncakçı Abi'nin iş edinmek için eğitim almaları gerektiği uyarılarına rağmen bildiklerini okurlar. İki kafadarın son buluşları dişçiliktir. Ama mahalleli onlara bir ders vermeye kararlıdır.





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Web Sitesi: http://www.sincapcocuktiyatrosu.com



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Keçiören



Mekan : AKS Sincap Çocuk Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ankara Komedi Sahnesi Antares Sanat Merkezi Antares AVM Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No: 1



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 30: 00



Kategori : İrisi ile Yarısı İş Başında



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır