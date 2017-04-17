İrfan Yazıcı - Nihal Fügen Akçagül Resim Sergisi

İrfan Yazıcı ve Nihal Fugün Akçagül'ün çalışmalarından oluşan 'Gönül Yansımaları' başlıklı sergi 18 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında arası Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde görülebilir.

İrfan Yazıcı - Nihal Fügen Akçagül Resim Sergisi

İrfan Yazıcı ve Nihal Fugün Akçagül'ün çalışmalarından oluşan 'Gönül Yansımaları' başlıklı sergi 18 Nisan  - 5 Mayıs tarihleri arasında  arası Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde görülebilir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Çetin Emeç Sanat Galerisi

Mekan Adresi : No: 17, 900 Sokak, Hisarönü

Başlangıç Saati : 18.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 05.05.2017 18: 00: 00

Kategori : İrfan Yazıcı - Nihal Fügen Akçagül Resim Sergisi

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Çetin Emeç, 18 Nisan, 5 Mayıs, İzmir, Konak, Hayır