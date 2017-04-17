İrfan Yazıcı - Nihal Fügen Akçagül Resim Sergisi
İrfan Yazıcı ve Nihal Fugün Akçagül'ün çalışmalarından oluşan 'Gönül Yansımaları' başlıklı sergi 18 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında arası Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde görülebilir.
İrfan Yazıcı ve Nihal Fugün Akçagül'ün çalışmalarından oluşan 'Gönül Yansımaları' başlıklı sergi 18 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında arası Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde görülebilir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Çetin Emeç Sanat Galerisi
Mekan Adresi : No: 17, 900 Sokak, Hisarönü
Başlangıç Saati : 18.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 05.05.2017 18: 00: 00
Kategori : İrfan Yazıcı - Nihal Fügen Akçagül Resim Sergisi
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io