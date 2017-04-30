- İrfan Saraloğlu: "İlk 7'ye girmeyi hedefliyoruz"



İSTANBUL - Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, "Hedefimiz ilk etapta ligde kalmaktı, şimdi ise daha iyi hedefler koyup yukarıya doğru çıkmaya çalışıp, ilk 7'ye girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisar Belediyespor'un Kasımpaşa deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Ege temsilcisinin antrenörü açıklamalarda bulundu.

Maçın erken bir saatte ve sıcak bir havada oynandığını hatırlatan Saraloğlu, "Toparlanmak zor oldu. Galibiyetin bize yakın olduğunu maçtan önce söylemiştim. Bu, oyuncularımıza olan güvenden kaynaklanıyordu. Kalitemizi ortaya koyup maçı kazanacağımızı bekliyorduk. Kalitemizi ilk 15 dakikada ortaya çıkaramadık ama ilk periyottan sonra oyun hakimiyetini elimize geçirdik. Ancak ilk yarıda golü bulamadık. İkinci yarıya motivasyonu yüksek tutup golle başladık. İkinci golü de bularak skoru da domine etmiş olduk. Kontrataklarla doğru pozisyonlar bulduk ancak 3. golü bulamadık. Oyuncularımızın karakterli mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz ilk etapta ligde kalmaktı, şimdi ise daha iyi hedefler koyup yukarıya doğru çıkmaya çalışıp, ilk 7'ye girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.