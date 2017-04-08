İrfan Değirmenci Kartal'da panelde konuştu



İSTANBUL - Gazeteci ve televizyoncu İrfan Değirmenci, Kartal Belediyesi ile ADD Kartal Şubesi tarafından düzenlediği "Türkiye Gündemi" paneline katıldı.

Gazeteci ve televizyoncu İrfan Değirmenci, Kartal Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde düzenlediği Türkiye Gündemi paneline katıldı. Paneli Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ile Kartallı vatandaşlar izledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan panelde konuşan İrfan Değirmenci, 16 Nisan'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili konuştu.

Birbirinden farklı ama aynı amaç için bir araya gelmiş insanların olduğunu belirten Değirmenci, "Bu referandum dan önce üzerimizde heyecan var. Birbirinden farklı ama yan yana gelmeyi başarmış her yaştan insanlar var. Onların umudu var elimizde. Bu umudu boşa çıkarmayın. Hayırla bitmeyecek her şey, o gün başlayacak. Ayın 16'sında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vereceği kararla ne medya aynı medya olarak kalabilecek ne siyaset kurumu aynı siyaset kurumu olarak kalabilecek. Ne de Türkiye aynı Türkiye olacak. Değişimi bu salonlar salonlara sığmayanlar, sokaktakiler bu dönüşümü sağlayacak. Asıl işimiz o gün başlayacak. Yeni ne kuracağız hep birlikte. Hayır diyoruz hep birlikte. Hepimizin farklı gerekçeleri var. Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız. Biz bu ülkenin vatandaşı olmanın verdiği hakla geleceğimize de sahip çıkacağız" dedi.

Açıklamalarını sürdüren İrfan Değirmenci, "Dedem Dalamanlı Bekir, 12 yıl askerlik yapmış. Diyorlar ya evladı Osmanlıyız o yüzden evet diyeceğiz diye. Biz de evladı Osmanlıyız. Osmanlı hanedanının vermiş olduğu yanlış kararlar nedeniyle cepheden cepheye bilmediği coğrafyalara sürülmüş dedelerimiz. Hepimizin dedeleri Çanakkale'de şehit olmuş. Dedem Dalamanlı Bekir 12 yıl askerlik yapmış bu ülkede. Kimsenin haddine değil hayır diyorum diye bana vatan haini demek beni terörist diye yaftalamak" açıklamasında bulundu.

Program sonunda konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, genç insanların dinletisine gençlerin katılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Türkiye'nin bugün yaşadığı büyük bir sorunun gençlerin Atatürk'ü yeteri kadar öğrenmemesi olduğunu söyleyen Başkan Öz, "Önce Atatürkçü olacaksınız" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Öz, konuşmacılara plaket ve çiçek taktim etti.