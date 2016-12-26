İrfan Can Kahveci Başakşehir'e Transfer Oldu

Başakşehir, Fenerbahçe'nin de istediği İrfan Can Kahveci'yle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İrfan Can Kahveci Başakşehir'e Transfer Oldu

Başakşehir devre arası ilk transferinde, Fenerbahçe'nin de istediği 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başlayan İrfan Can, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ'DEN HACETTEPE'YE KİRALIK GİTMİŞTİ

Gençlerbirliği A Takımı'yla da, 27 Nisan 2012'de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor'a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan İrfan Can, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gençlerbirliği Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Cumhuriyeti, Gençlerbirliği, Türkiye Kupası, Ziraat Kupası, Kayserispor, Başakşehir, İrfan Can, Fuat Çapa
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads