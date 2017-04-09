İrfan Buz: "Hakem Kartlarını Dikkatli Kullanması Gerekiyordu"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Hakemin zaman zaman kartlarını dikkatli kullanması gerekiyordu. Basit kartlar yedik" dedi.



TFF 1. Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0'lık sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İrfan Buz, önemli bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını ifade ederek, "Çok önemli bir müsabakaya çıktık. Puan farkını bu hafta açmak istedik. Kazanmak istedik. İlk devre sahada kapanan bir Ümraniyespor vardı. Kontra ataklarla gelmeye çalışan Ümraniyespor vardı. Biz ilk devrede üstündük. Pereira'nın bir pozisyonu var atmış olsaydı bizim için farklı olurdu. İkinci yarıda Ümraniyespor maça ortak olmaya çalıştı. Ortak olunca pozisyonda buldu. Eren'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı. Gol olsaydı çok farklı olurdu" şeklinde konuştu.



Hakem kartlarını dikkatli kullanmalı



İrfan Buz, Ümraniyespor'un iyi bir çıkış yakaladığını aktararak, "Ümraniyespor golü attı. Onları tebrik ediyorum. Onlar için de önemli bir galibiyet oldu. Bu sezon iyi gidişatları var. Önümüzdeki Eskişehirspor mücadelesine bakacağız. Azuibuike'nin yediği sarı kart var. Hakem zaman zaman kartlarını dikkatli kullanması gerekiyordu. Basit bir şekilde kart yedik. Şimdi lider geldik lider devam ediyoruz. Kendi sahamızda Eskişehir maçına çıkacağız. Orada da liderliğe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL