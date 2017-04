İrfan Buz: "Eğer Başka Hesaplara Girersek Yanlış Yapmış Oluruz"

Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz yaptığı açıklamada, "Bu haftaya kadar futbolcu kardeşlerim her şeylerini ortaya koydular. Bundan sonrada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır ve puanlarımızı alacağız. Biz eğer başka hesaplara girersek yanlış yapmış oluruz" dedi.



Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü İrfan Buz, Göztepe maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, takımdaki son durum ve Göztepe maçını değerlendirdi.



önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Buz, "Her iki takım açısından çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Çok iyi konsantre olmuş vaziyette, içeride iyi bir oyunla 3 puanı biz almak istiyoruz. Futbol oynamak için tüm şartlar elverişli. Bu saatten sonra dış şartlar o kadar önemli değil. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. O yüzden futbolcu kardeşlerimiz ile kim oynarsa, sonradan giren, ya da dışarıda olan arkadaşlar hiç önemli değil. Kendi sahamızdaki müsabakayı kazanmaya çıkacağız ve 3 puanımızı Allah'ın izniyle alacağız" dedi.



"Göztepe maçında iyi bir hakem triosu geleceğini düşünüyorum"



Buz, son haftalarda kendi maçlarında hakem hatalarının olduğunu da söyleyerek, "Biz artık hakemlerin müsabakaları hakkaniyetli bir şekilde yönetmesini istiyoruz. Pozisyonlar iyi değerlendirilsin. Başka bir şey istemiyoruz. Gerçekten telafisi olmayan haftalara girdiğimiz için maç esnasında verilebilecek her karar çok önem taşıyor. Göztepe maçında iyi bir hakem triosu geleceğini düşünüyorum. İyi bir müsabaka ve iyi bir hakem triosu izleyeceğiz diye umuyorum" şeklinde konuştu.



"Hesaplamalar çokta önem taşımıyor"



Rakiplerin durumuyla ilgilenmediklerini, kendi maçlarına motive olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Puanlama açısında şunu söyleyebilirim, önemli olan puanlarınızı sağda solda hesaplamayla değil de, kendi takımınızın neler yapabileceğidir. O yüzden hesaplamalar çokta önem taşımıyor. Siz eğer o hesaplamalar içerisinde üzerinize düşeni yapmadığınız zaman, diğer hesaplamalar o kadar önemli değil, önemli olan sizin aldığınız puanlardır" ifadelerini kullandı.



"İster istemez düşüşler olacaktır"



Buz, oyuncularının performansıyla ilgili de konuşarak, "Futbolda oyuncuların performansları düşebiliyor. Takıma çok yakın olduğum için biz de biliyoruz, sıkıntılar olabiliyor. Üst düzey futbolla 29 haftanın 24 haftası biz lideriz. Her hafta nasıl lideriz, bunu taşıyabilecek miyiz, diyerek her hafta kazanmak istiyorduk. Bu haftaya kadar da bu puanları topladık. Zaman zaman futbol içerisinde performans anlamında ister istemez düşüşler olacaktır. Bizim takımımızda da böyle şeyler olabilir. Kurduğumuz kadro içerisinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Yalnız biz değiliz, diğer takımlar da aynı olağan şekilde performans kayıp edebiliyor. Çok üst düzeyde götürdüğümüz zaman herhalde ligi 80 puanla bitirirdik. Tabi böyle bir durumda söz konusu değil" şeklinde konuştu.



"Hesaplamaları yalnız 3 maç ile yapmak doğru olmaz"



Şampiyonluk yarışı içinde olan Giresun, Göztepe, Eskişehir ve Sivas takımlarından hiç birini mağlup edememenin baskısını yaşayıp, yaşamadıkları yönünde bir soruya tepki gösteren Buz, "Şampiyonluk hedefi olan birkaç rakiplerimize karşı galip gelemedik ama yenilmedik. Eskişehirspor ile ligin ilk yarısında onların sahasında iyi oynadık ama 2-0 yenildik. Kendi sahamızda yenildiğimiz maçta kabul ediyoruz, biz kötü oynadık ve yenildik. Biz iyi olmadığımız zaman kötü olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Çünkü çok objektif bir takımız. Şampiyonluğa oynayan takımlara karşı asla fobi diye bir şey yoktur. Tabi ki parametreler her zaman istediğiniz gibi gitmeyebilir. Rakiplerimizin kendi eksikleri var, bizimde kendi eksiklerimiz var. Bizim galip geldiğimiz takımları, o zaman onlarda yenebilirlerdi. Neden yenemediler. Hesaplamaları yalnız 3 maç ile yapmak doğru olmaz. Bütün sezonu hesaplayacaksınız. 30. haftaya giriyoruz ve 5 puan farkla lider olan bizim takımımız. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda puanların çok önemli olduğunu bizde çok iyi biliyoruz. Diğer takımlar da aynı şeyleri söylüyor. Sonuç itibariyle sezon sonunda ipi göğüslemeyi biz istiyoruz. Öncelikle bizim kendi kazanacağımız puanların hesaplarını yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.