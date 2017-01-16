İrfan Başaran: "Sezon Sonunda Mutlu Sona Ulaşacağımıza İnanıyorum"

Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu İrfan Başaran Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İrfan, "Sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.



Sivasspor karşılaşmasında saha zemininin kendilerine dezavantaj olduğunu belirten İrfan, "Sivasspor karşısında iki puanı kaybeden taraftık. Maça çok iyi başladık. İç sahadaki zemin bizim için avantaj olmuyor, tam tersi dezavantaj oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu şartlara alışacağız. Sonuç itibariyle bizim bir hedefimiz var. Allah'ın izniyle biz elimizden geleni yapıyoruz. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yaparak, sezon sonunda da mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.



"Oyun olarak üzerine koyduğumu düşünüyorum"



Kendi performansıyla ilgili de konuşan İrfan, "Son haftalarda bende oyun olarak üzerine koyduğumu düşünüyorum. Biz iyi bir takımız. Sezon başından beri bunu her seferinde dile getiriyoruz. Bizim bir hedefimiz var. Bu doğrultuda da ilerliyoruz. Maç maç bakıyoruz. Mersin İdmanyurdu da gerçekten kaliteli bir takım. Her ne kadar alt sıralarda olsalar da gerçekten iyi oyuncuları var. Süper Lig'de yıllarca oynamış etkili oyunculara sahipler. Ama biz bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok" diye konuştu. - MALATYA