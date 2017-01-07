İren'den Mersin'e 3'ncü Sergi

Ressam Muvaffak İren'in, 'Elmanın Hakikati' isimli resim sergisinin açılışı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde gerçekleşti.



Her 20 günde yeni bir sanatçıya ev sahipliği yapan MTSO Sanat Galerisi, bu kez Ressam Muvvaffak İren'in eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Mersin'de 3'üncü, MTSO Sanat Galerisi'nde ise ilk kez sergi açan sanatçı, 21 eserini sergiledi. Açılışa, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek, ressam Ahmet Yeşil'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.



MTSO'nun bünyesinde bir sanat galerisi bulundurmasının sanatçıya en büyük destek olduğunu söyleyen Muvaffak İren, MTSO yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. İren, elma figürü üzerinden evrensel varoluşun felsefesini anlatmaya çalıştığını ifade ederek, "Sanatı, bilim, felsefe ve maneviyat ile birlikte hakikatin arayışında bir disiplin olarak kabul ediyorum. Eserlerimdeki elma bilgiyi, yılan figürü ise o bilginin aktarılmasındaki bir unsuru temsil ediyor. Sanat aynı bilim gibi sürekli geliştiği ve evrimleştiği sürece sanat olarak değerlendirilebilir. Zaten sanat, bilim ve maneviyat 3'lü sacayağı gibidir. Sanatçı bu 3'lüyü bir yapabildiği oranda sağlam bir sanat üretimi gerçekleştirebilir" diye konuştu.



Ayrıca Atatürk'ün, "Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır" sözünü hatırlatan sanatçı İren, bu sözün ancak bu 3'lü sacayağının bir olmasıyla sağlanabileceğini söyledi.



Tarsus'ta var olduğuna inanılan Şahmerana da değinen sanatçı, yöre insanının Şahmeranı hep aynı tarzda işlediğini söyledi. "Onların sanatına saygım sonsuz. Ancak benim eserlerim evrim geçirmiş şahmeranlardır" diyen İren, kalıplaşmış manaları çağa uygun olarak yorumladığını belirtti. İren, rahmetli ressam Rafet Van'la bir sohbet sırasında 'Keşke Tarsus'ta bir Şahmeran Müzesi olsa ve senin eserlerin bu müze de sergilense' şeklinde konuştuğunu söyledi. Bir sanat eserinde, sanatçının o esere aktardığı bir enerji seviyesi olduğunu kaydeden İren, o enerji seviyesinin de sanatçının kavramsal gelişimiyle doğru orantılı olduğunu kaydetti.



Sergi hafta içi 08.30-18.00, Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - MERSİN