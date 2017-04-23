Irem Derici Yeni Single'ının Ilk Konserini Istanbul'da Verdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin ilk tema parklarından Vialand'da sahne alan şarkıcı İrem Derici, unutulmaz bir konsere imza attı. İrem Derici, yeni çıkardığı single çalışması 'Tek Taş'ın ilk konserini Vialand Tema Park misafirlerine verdi. Yeni görücüye çıkan ve ilk günden 1 milyondan fazla kişi tarafından video klibi izlenen single'ının heyecanını yaşayan Derici, konserde yeni şarkısı kadar sahne şovuyla da nefes kesti. En sevilen şarkıları arasında yer alan 'Kalbimin Tek Sahibine', 'Düşler Ülkesinin Gel Git Akıllısı' ve 'Dantel'i de seslendiren Derici, hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.



İrem Derici'den önce sahneye çıkan Best FM'in sevilen program yapımcısı Yasemin Şefik ise hayranlara müzik keyfi yaşattı. 2016 yılında ikinci defa Avrupa'nın en iyi 10 tema parkı arasına girerek başarısını kanıtlayan Türkiye'nin ilk tema parklarından Vialand'da kutlamalar bugün de hız kesmeden devam edecek. AVM'nin caddelerinde illüzyon gösterilerinden sahne şovlarına birbirinden eğlenceli sürpriz etkinlikler ve özel aktivitelerle çocuklar eğlenceye doyacak.



(İHA)