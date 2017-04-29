İrem Derici Hayranın Attığı Mesajla Duygu Dolu Anlar Yaşadı

Sosyal paylaşım platformu Instagram'ı oldukça aktif kullanan İrem Derici, son paylaşımıyla takipçilerinin hem yüzünü güldürdü, hem de duygulandırdı.

"SENDEN ÜÇ BEŞ TANE BULABİLSEK KURTULACAĞIZ"

Bir hayranı ünlü şarkıcıya "Bu ülkeye senden üç be tane daha bulabilsek kurtulacağız, ne güzel kadınsın be İrem. Varlığına sağlık, neşe, bereket, sesine nefes..." mesajını attı.

"SAÇMA BİR SEVİNÇ DOĞDU İÇİMDE"

Mesaj karşısında oldukça duygulanan İrem Derici, yaşadığı sevinci Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İrem, paylaşımına şu notu ekledi:

Hayatımda aldığım en güzel mesaj, en büyük iltifat. böbürlenmek amaçlı paylaşmıyorum. Kendimi bir şekilde ifade edebildiğim ya da anlatabildiğim için saçma bir sevinç doğdu içimde ya.. O yüzden paylaşıyorum. Ekşimiş yüzümü önce güldürüp sonra mutluluk gözyaşlarına (aa cildi güzelleştirir) maruz bıraktığınız için size çok teşekkür ederim.