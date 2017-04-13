İrem Derici'den Hayranlarını Şaşırtacak Sürpriz:

Sevenlerinden şarkının çıkış tarihi 21 Nisan'a kadar kına geceleri ve bekarlığa veda partilerinden fotoğraflar paylaşmalarını isteyen Derici, seçeceği fotoğrafların sahiplerine de ödül olarak kendi elleriyle sardığı dolmaları gönderecek!

Her şarkısıyla dinlenme rekorları kıran yeni nesil star İrem Derici, 21 Nisan Cuma günü müzikseverlerle buluşturacağı yeni şarkısı için sosyal medyada görülmemiş bir kampanya başlattı. Sosyal medya hesaplarından hayranlarına çağrıda bulunan Derici, evliliğe doğru adım atan hayranlarından kına gecesi ve bekarlığa veda fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Instagram hesabından"#kınayagerisayım ve #tektaş etiketleriyle siz de kendi kınanızdan ve bekarlığa veda partilerinizden en eğlenceli kareleri paylaşın, en eğlenceli 5 kareye "ellerimle sardığım" 1 kilo dolmayı göndereceğim. Dolmaları sararken de video çekip paylaşacağım" çağrısında bulunan Derici'ye hayranları hızla cevap veriyor. Birbirinden eğlenceli fotoğraflarını Tek Taş şarkısı için düzenlenen bu kampanya kapsamında paylaşan hayranların katılımı sosyal medyada çığ gibi büyüyor.

İrem Derici'nin 21 Nisan'da müzikseverlere sunacağı Tek Taş şarkısının söz, müzik ve aranjmanı Çağrı Telkıvıran imzası taşıyor. Derici'nin evlenmek isteyenlerin gönlünden geçenlere tercüman olacak şarkısının klibini ise Erdinç Kazımoğlu yönetti.