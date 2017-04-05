İrem Derici'den Hülya Avşar'a Aleyna Tilki İtirafı

İrem Derici, "Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne katıldı. Cuma günü ekrana gelecek programın yayınlanan fragmanında, ünlü popçunun samimi itirafları dikkat çekti.

SAĞLIKSIZ YÖNTEMLERLE ZAYIFLAMIŞ

30 yaşından sonra kendisine aşık olduğunu söyleyen Derici, sağlıksız yöntemlerle zayıfladığını itiraf etti. Ancak Helin Avşar'ın iddia ettiği gibi ilaç kullanmadığını söyledi.

"4 YILDA ÇOK PARA KAZANDIM, HEPSİNİ YEDİM"

Derici, 4 yıl boyunca çok para kazandığını ama hepsini yediğini söyledi. Harun Kolçak ve Mustafa Ceceli ile düet yaptığını hatırlatan ünlü popçu, "Düetisyen oldum!" dedi.

"ALEYNA'YI KISKANIYORUM"

Avşarkızı'nın Aleyna Tilki'yi kıskanıyor musun sorusuna ise önce "Hayır tapıyorum" diyen ünlü popçu, sonra "Kıskanıyorum ulan! Aleyna'yı kıskanıyorum!" dedi.