İrem Derici'den 23 Nisan İtirafı: Dayak Yedim!
İrem Derici, ilkokul 4'üncü sınıftayken 23 Nisan'da şiir okuyamadığı için öğretmeni tarafından dövüldüğünü itiraf etti. Derici "Kolay da bir şiirdi ama, ben salak olduğum için..." dedi.
İrem Derici, katıldığı 23 Nisan etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soruları yanıtlarken, bomba bir itirafta bulundu.
"İLKOKUL 4'TE DAYAK YEMİŞTİM"
Bir gazetecinin kendisine sorduğu "Unutamadığınız bir 23 Nisan anısı var mı?" sorusuna Derici, "İlkokul 4'te dayak yemiştim, hocamdan. Şiiri okuymadım diye. Kolay da bir şiirdi ama, ben salak olduğum için..." cevabını verdi.
Böylece İrem'in yıllar önce yaşadığı acı olay ortaya çıkmış oldu.
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