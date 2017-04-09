Iraz Yıldız Piyano Resitali
Son zamanların en çok isminden bahsettiren piyanisti Iraz Yıldız, İstanbul Zorlu Center konserinin ardından Türkiye'deki ilk resitali ile Ankara'da klasik müzik severlerle buluşuyor.
Son zamanların en çok isminden bahsettiren piyanisti Iraz Yıldız, İstanbul Zorlu Center konserinin ardından Türkiye'deki ilk resitali ile Ankara'da klasik müzik severlerle buluşuyor. Bu muhteşem gecede Iraz Yıldız'a konuk sanatçı olarak Nazım Hikmet korosu solistlerinden Atilla Gündoğdu eşlik edecek.
Schubert, Chopin, Mahler, Frenkel ve Fazıl Say'dan eserlerin yer alacağı konser, 2 perdeden oluşuyor.
IRAZ YILDIZ Iraz Yıldız piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 9 yaşından 12 yaşına kadar Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu.
Bu yaşlarda Güneri Civaoğlu ile "Şeffaf Oda" programı dahil birçok canlı etkinlikte kendini göstermeye başladı. 2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı. 2009 yılında Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi . Aynı yıl 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'ne sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi.
Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından desteklenen Iraz Yıldız, çalışmalarını 2010 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde Gülnara Aziz ile devam ettirdi.
2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında birçok konser verdi. Bodrum D-Marin Turgut Reis 6.Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne katıldı. 2012 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından duzenlenen Müzik Festivali'nde Prof.Muhiddin Dürrüoğlu ile beraber Schubert Fantasie, 2013 Mayıs ayında Borusan Quartet ile Tonhalle (Zurich) ve Bilkent Konser Salonu'nda Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Kentet'ini seslendirdi.
2013 yılında çalışmalarına Prof.Ersin Onay 'ın sınıfında devam eden Iraz Yıldız,2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun oldu. Fazıl Say'ın desteklediği Iraz Yıldız, çalışmalarına Belçika'da Bruksel Royal Konservatuvarı'nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof.Boyan Vodenitcharov ile devam etmektedir.
ATİLLA GÜNDOĞDU Fazıl Say'ın kuruculuğunu ve genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Nazım Hikmet Korosu'nun hem organizasyon sorumlusu olarak hem de koro şarkısı olarak çalışmalarına devam Eden Atilla Gündoğdu, aynı zamanda farklı bir proje olan ve commedie dell'art tekniği ile canlandırılan "Kar Konferansları'16" etkinliğinde Lal hanım karakterini canlandırmaktadır. Borusan Filarmoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası,MSGSÜ Senfoni Orkestrası, Camerata Saygun, İstanbul Klarinet Korosu gibi orkestralar ve Gürer Aykal, Marcello Rota, Antonello ALLEMANDI, Zbigniew Preisner ,İbrahim Yazıcı, Serdar Yalçın,Naci Özgüç,Deniz Sever, Erdem Çöloğlu gibi orkestra şefleri ile solo ve koro şarkıcısı olarak çalışmıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Çağdaş Sanatlar Merkezi
Mekan Adresi : Kennedy Cad. No: 4
Başlangıç Saati : 09.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Iraz Yıldız Piyano Resitali
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır