İranlı Turistlerin Yüzde 97'si Van'dan Memnun Ayrıldı

CEMAL AŞAN - Tatillerini Van'da geçiren İranlı turistlerle yapılan anket çalışmasında, turistlerin yüzde 96,9'unun kentten memnun ayrıldıkları belirlendi.



İranlı turistler, tatillerini geçirmek için başta sınır komşusu Van olmak üzere İstanbul, Antalya gibi şehirleri tercih ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde Van'a 106 bin 216 İranlı turist giriş yaptı.



Van'da konaklayan İranlılar, alışveriş, eğlence ve konaklama için yaptıkları harcamalarla esnafın yüzünü güldürürken, turizmin kent için önemini de bir kez daha ortaya koydu.



Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sosyoloji Bölümü öncülüğünde de kente konaklayan İranlı turistlerin beklentilerini, Van'ı tercih etme nedenlerini, karşılaştıkları sorunları ve taleplerini tespit etmek amacıyla "İranlı Turistlerin Van Algısı" isimli anket çalışması yapıldı.



Tatilini kentte geçiren 961 İranlı turistle yapılan anket çalışmasında, harcamalar, ilgi alanları, talepler ve turistlerin kentte uzun süre kalmalarını sağlamak amacıyla yapılması gerekenler tespit edildi.



"Her turist bin 500-2 bin dolar harcama yapıyor"



Yürüttükleri çalışmayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan YYÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin, son yıllarda İranlı turistlerin kente olan ilgisinde artış yaşandığını söyledi.



Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle kente gelen turistleri dinlemek, karşılaştıkları sorunları tespit etmek amacıyla anket çalışması yaptıklarını belirten Parin, İran'da mart ayında kutlanan 13 günlük Nevruz Bayramı'nda 100 binin üzerinde turistin Van'ı tercih ettiğini söyledi.



İranlıların Van'a alışveriş, dinlenme ve başka illere seyahat amacıyla geldiklerini kaydeden Parin, "Yüzde 80'e yakını birinci, ikinci ya da üçüncü kez geldiklerini söylüyor. Bu da bize İranlı turistlerin Van'ı öğrenmek istediklerine yönelik bir veri ortaya çıkarıyor. Gerekli verileri sağlayamazsak ve taleplerini yerine getiremezsek sonraki süreçlerde Van'a gelmeyecekler izlenimi oluşturuyor. Turistler nakit alışveriş yapıyor ve ortalama bin 500-2 bin dolar para harcıyorlar. Bu da kentimizin ekonomisi için önemli bir rakam." dedi.



"İran'da elde edemedikleri şeyleri istiyorlar"



İranlı turistlerin Van'ı bir bütün olarak değerlendirdiklerinde sahil şeridinin düzensizliği ve kentin donanımlarıyla bir turizm kenti olmadığı yönünde görüş bildirdiklerini aktaran Parin, anket sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Turistler, İran'ın toplumsal koşullarından kaynaklı elde edemedikleri şeyleri Van'da görmek istiyorlar. Bu anlamda Van'ın konaklama kapasitesinin geliştirilmesi gerekiyor. Sadece Nevruz'da değil, yıl boyunca İran'dan gelen turistleri karşılayacak, ilgili kurumların yer aldığı bir İran masasının kurulması gerekiyor. Sahil şeridinin turistlere yönelik dizayn edilmesi gerekiyor. Van'da yaşayan herkesin İranlıları karşılama noktasında Farsça'yı öğrenmesi gerekiyor. Esnafların, gümrük memurlarının işletme sahiplerinin bunu yaygınlaştırması gerekiyor. İranlı turistler Van'ı bir pazar olarak görüyor. Onların istek, öneri ve şikayetlerini dikkatli dinlemeliyiz. Komisyonlar kurarak onları daha uzun kentte tutmak ve memnun ayrılmalarını sağlamak için çalışmalar yürütmeliyiz."



- "Yakın ve ucuz olduğu için Van'ı tercih ediyorlar"



Kente gelen İranlıların eğitim düzeyi yüksek, ekonomik olarak da orta sınıfın üzerinde bir profil oluşturduğuna işaret eden Parin, bir seferberlik ruhu içinde hareket edilerek, onların isteklerine önem verilmesi durumunda Van üzerinden Antalya, İstanbul, İzmir'e giden turist sayısının da azalacağına dikkati çekti.



Ankette, turistlerin yakın ve ucuz olduğu için Van'ı tercih ettikleri gibi bir sonucun ortaya çıktığını kaydeden Parin, şöyle devam etti:



"İranlı turistleri Nevruz Bayramı nedeniyle tanıyoruz. Van'ın kış turizminin de İranlı turistlere tanıtılması gerekiyor. Kayak tesislerinin İran'ın yerel televizyonlarında ya da gazetelerinde tanıtılması ve kayak tesisinin çevresinde konaklama imkanlarının artırılması durumunda kış turizmi için ülkemize gelen İranlı turistlerin Van'ı tercih edeceklerine inanıyorum. Bütün çalışmalarımızdan vardığımız netice, merkezi hükümetin Van'da bir İran Konsolosluğu kurmasıdır. Bunun için yerel aktörlerin girişimlerde bulunması gerekiyor. Bu kentimiz için olmazsa olmaz. Gelen turistler sorun yaşadığında Erzurum'a gitmesi gerekiyor. Bütün temaslarını ülkeleriyle en uzun sınıra sahip olan Van'da yürütürken, bürokratik işlemler için Erzurum'a gidiyorlar."



"Turistlerin yüzde 97'si esnafın tavrından memnun"



Ankete göre, "Alış-veriş yaptığınız esnafın tavır ve davranışlarını nasıl buluyorsunuz?" sorusu yöneltilen turistlerin yüzde 97,5'i "memnunum" yanıtını verdi.



Turistlerin yüzde 96,9'unun Van'da bulunmaktan memnuniyet duyduğu da anket çalışmasında ortaya çıktı.



"Tatil amaçlı geldiğiniz Van'da neler olmasını arzu edersiniz?" şeklindeki soruya turistlerin yüzde 53'ü "kent merkezi ile sahilde eğlence ve dinlenme mekanlarının artırılması gerekiyor" cevabını verirken, yüzde 13'ü de turistlere kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile mevcut şemasını içeren bir tanıtım ve rehberlik hizmetinin verilmesini istedi.