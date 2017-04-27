Iranlı Muhalif Kürt Siyasi Partilerden Seçime Boykot
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) üslenen İranlı muhalif 6 Kürt siyasi partisi, İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) üslenen İranlı muhalif 6 Kürt siyasi partisi, İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.
İran'da yasal faaliyet gösteremeyen İranlı muhalif 6 Kürt siyasi partisi, 19 Mayıs'ta yapılacak 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini değerlendirmek için IKBY'nin Süleymaniye kentine yakın Rizgvez bölgesinde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride, seçimlerin boykot edilmesi kararı alındığı kaydedildi.
İran Kürdistan Komünist Partisi (Komele) Genel Sekreteri İbrahim Alizade tarafından okunan ortak bildiride, "Toplantıya katılan tüm siyasi partiler, 19 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin boykot edilmesi kararı aldı. Boykot kararı nedeni ise hükümetin halkın istek ve taleplerine kulak vermemesinden kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.
Alizade, İran'da yapılan seçimlerin demokratik ilkelerle bağdaşmadığını belirterek, bu seçimlerin özgür bir şekilde yapıldığını söylemenin mümkün olmadığını vurguladı.
Söz konusu toplantıya İran Kürdistan Komünist Partisi (Komele), İran Kürdistan Demokrat Partisi (İ-KDP), Kürdistan Emek Partisi (Zahmetkeşan), İran Devrimci ve Emek Partisi, İran Kürdistan Mücadele Partisi ve Mustafa Mevlüd liderliğindeki İran Kürdistan Demokrat Partisi katıldı.